Хто відповідатиме стане відомо по завершенні перевірок та розслідування

У Дніпрі першокласник випав зі шкільного вікна на третьому поверсі. Лікарі кажуть, хлопчикові неймовірно пощастило, адже пролетівши 8 метрів, він дістав лише забої. Вихователька, яка відповідала за дитину, та директорка школи -відсторонені від роботи. У поліції відкрили кримінальне провадження. Подробиці у наших кореспондентів.

Усе сталося у 147 школі Дніпра. Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Близько другої години учні 1-Г класу переходили до групи подовженого дня. 6-річний Мирон затримався у класі. Вихователька не помітила та зачинила двері. Хлопчик опинився один у зачиненому приміщенні. Однак, як він виявився у вікні, у школі дізнатися не вдалося - ані директора, ані виховательки ми на робочому місці не застали. Решта педагогів із журналістами спілкуватися відмовилася.

"Я неуполномочена давать никаких пояснень, ничего. Меня никто не уполномачивал. Я вам сейчас дам просто не правдивую информацию, потому что я не владею ситуацией", - говорить Юлія Мороз, заступник директора з виховної роботи середньої школи №147.

Швидка шестирічного Мирона доставила до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Вже добу хлопчик у реанімації. Лікарі повністю обстежили постраждалого. Кажуть, йому неймовірно пощастило. Після падіння із восьмиметрової висоти - у хлопчика лише забої. Медикам розповів, опинившись сам у класі, злякався.

"Он говорит, что остался в классе один. Ученики с учительницей покинули класс. Закрыли класс, он остался один. Типа испугался. Пытался выйти с класса, выпрыгнув с 3 этажа. Все внутренние органы, кости скелета - все у ребенка целое. Нет даже черепно-мозговой травмы", - розповідає Олександр Лацинський, завідувач відділення анестезіології для інтенсивної терапії Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні.

У школі розпочали службову перевірку: як сталося, що педагог із 30-річним стажем залишив першокласника у зачиненому класі. Виховательку та директора школи відсторонили від роботи.

"Звичайно це порушення, грубе порушення, своїх посадових обов'язків вчителя. Департаментом ведеться службове розслідування по факту дій адміністрації", - говорить Олена Яковенко, заступниця керівника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Своє розслідування веде і поліція. Відкрито кримінальне провадження - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

"Зараз триває досудове розслідування. За вказаний злочин передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років", - говорить Ганна Старчевська, керівник управління комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Хто відповідатиме стане відомо по завершенні перевірок та розслідування. Лікарі ж не поспішають відпускати 6-річного Мирона додому. Планують переводити його до хірургічного відділення.