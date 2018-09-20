В оккупированном Крыму жители слышали звук взрыва в районе Центрального вокзала Симферополя, от хлопка включились сигнализации машин.

19 сентября, около полудня, произошел мощный взрыв, об этом сообщили жители в социальных сетях, передает "Крым. Реалии".

Отмечается, что в районе Центрального автовокзала и гостиницы "Москва" включились сигнализации машин.

Пользователь Решат Арамбетов написал в Facebook, что после ощутимого хлопка видел на небе инверсионный след. "Возможно, пройден звуковой барьер", - рассказал он.

Звук взрыва слышали также в Белогорске, в 45 км от Симферополя. В управлении МЧС РФ по Крыму о каких-либо происшествиях в Симферополе не сообщали.

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