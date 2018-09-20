Цены на электроэнергию в Украине вырастут [ Редактировать ]
На сегодня тариф для населения покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Этот вопрос нужно решить до 1 июля 2019 года путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое. Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, сообщает "Укринформ".
"Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии) есть перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Коваленко.
По его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.
Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон О рынке электрической энергии. Этот закон "предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.
Ранее мы сообщали, что тарифы на телефон в Украине возрастут.
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