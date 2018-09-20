Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

1. Лицо женщины

Если вы увидели лицо женщины, вы - тип человека, который всегда очень уверенно держится. Вы не всегда можете чувствовать себя лучшим, умным и самым забавным человеком, но никто не узнает об этом от вас, если они проведут хотя бы одну минуту в вашем присутствии. Вы - сила, с которой нужно считаться! Ваша самая большая внутренняя сила - это ваша способность никогда не позволять окружающим видеть, как вы переживаетесь, сомневаетесь и тд.

В конце концов, вы нормальный человек. Вы могли бы казаться совершенным, крутым и собранным в любое время, но бог знает, что у вас бывают свои моменты паники. К счастью, ваше спокойное и холодное поведение дает вам множество преимуществ на собеседованиях, первых свиданиях и даже конфликтах с друзьями и семьей.

2. Женщина на берегу

Если вы сначала увидели женщину на берегу, вы являетесь таким человеком, который много времени проводит, копаясь в себе, своем внутреннем мире. Дело не в том, что вам не нравятся люди, а в том, что вы каждый день проводить много времени с ними. Если вы должны существовать в обществе, быть счастливым и здоровым, быть связанным с миром в целом, вы знаете, насколько важно для вас выделить время для себя, чтобы зарядиться. Ваша самая большая сила - это то, как вы защищаете свои собственные потребности.

3. Мальчик на берегу

Если вы первым увидели мальчика на берегу, вы - человек, которым движет любопытство и радость. Вы никогда не понимали людей, которые оставались дома, чтобы посмотреть сериал и понежиться в постели в своей любимой пижаме в пятницу вечером. Вы считаете, что должны жить по полной, а работа - это всего лишь способ финансировать такую жизнь. Ваша самая большая сила - ваша способность отпустить прошлое.

Каждый несет за собой эмоциональный багаж. Честно говоря, это всего лишь часть человеческого опыта. К счастью, вы не из тех людей, которые позволяют прошлому определять себя. Для вас жизнь заключается не в том, чтобы опираться на прошлые переживания, а в том, чтобы переходить к новым, учитывая опыт прошлого!

4. Вода

Если вы сначала увидели воду, вы из тех людей, которые всегда замечают меланхолическую природу существования. Некоторые могут говорить, что у вас душа поэта, но это не значит, что вы обязательно работаете в сфере искусства. Для вас каждый момент драгоценен. Вы такой человек, который, скорее всего, впадает в депрессию в свой день рождения, потому что думает о том, что на год приближается к смерти.

Ваша самая большая сила - ваша способность посвящать время, любовь и внимание людям, которые важны для вас больше всего. Поскольку вы рассматриваете саму жизнь как нечто особенное и столь мимолетное, вы делаете все возможное, чтобы сделать жизнь окружающих вас людей счастливой и достойной. Друзья всегда знают, что они могут обратиться к вам за помощью!

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