Умер известный украинский политик и журналист [ Редактировать ]
В среду, 19 сентября, в Киеве умер Виталий Шевченко, украинский политик, журналист и писатель. Виталий является отцом посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Виталий Шевченко был Народным депутатом Украины в парламенте 2-го, 3-го, 4-го созывов.
Шевченко занимал пост председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2005-2009 гг.
Виталий одним первым в украинской журналистике написал серию публикаций о юношах, погибших в Афганистане, в которых рассказывалось об ужасных последствиях войны, развязанной СССР. В 1991-м он обнародовал секретные документы о последствиях Чернобыльской катастрофы, а летом того же года выступил с циклом лекций об аварии на ЧАЭС в городах Канады.
Рецензировал новинки украинской литературы, готовил литературно-драматические передачи (около 50 сценариев литературных композиций для Украинского радио, литературные радиопередачи для детей, художественные телепередачи для молодежи и тому подобное).
Виталий Федорович - отец известного журналиста и политика, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Также у него остались дочь Богдана и сын Евгений.
по теме
Забитый трупами грузовик два года колесит по стране
Такой грузовик не один. Еще по крайней мере один переезжает с места на место в этом регионе
Изменение состава ЦИК и Конституции: план работы Верховной Рады на 20 сентября
В четверг, 20 сентября, Верховная рада Украины опубликовала план работы на день
Невеста вышла замуж и скончалась
В США смертельно больная 19-летняя Нина Марино вышла замуж за своего 21-летнего возлюбленного Джоуи Вильямса
Историческая встреча: президент Южной Кореи прибыл в столицу КНДР (видео)
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с историческим трехдневным визитом в столицу КНДР Пхеньяну
Смертельный отдых: 7 человек умерли после музыкального фестиваля
Точное число пострадавших в полиции пока точно не могут назвать