Возле Верховной Рады митингующие подрались с полицией [ Редактировать ]
Возле Верховной Рады произошло столкновение митингующих, которые пытались прорваться через ограждение, с правоохранителями. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Группа людей в балаклавах пыталась прорваться через ограждение, чему оперативно помешали правоохранители, которые охраняют здание парламента. Возникла потасовка, в результате которой кордон правоохранителей был значительно усилен.
Один из правоохранителей также был ранен в ногу, ему оказывают медицинскую помощь на месте. Официальной информации о раненых спасатели пока не предоставляют.
Ранее мы сообщали, что президент Порошенко в выступлении перед Радой признал проблемы Украины.
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