Возле Верховной Рады произошло столкновение митингующих, которые пытались прорваться через ограждение, с правоохранителями. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Группа людей в балаклавах пыталась прорваться через ограждение, чему оперативно помешали правоохранители, которые охраняют здание парламента. Возникла потасовка, в результате которой кордон правоохранителей был значительно усилен.



Один из правоохранителей также был ранен в ногу, ему оказывают медицинскую помощь на месте. Официальной информации о раненых спасатели пока не предоставляют.

Ранее мы сообщали, что президент Порошенко в выступлении перед Радой признал проблемы Украины.