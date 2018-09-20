Снятие неприкосновенности с депутатов: Рада поддержала проект [ Редактировать ]
Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления о порядке дальнейшей работы над законопроектом №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Рада сможет рассмотреть закон не ранее, чем через 7 дней после предоставления народным депутатам выводов комитетов Верховной Рады.
Ранее мы писали о том, что Рада одобрила вопрос об отправке в Конституционный суд Украины президентского законопроекта о внесении изменений
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