Злоумышленники в Полтавской области напали на семейную пару пенсионеров в их доме и пытали раскаленным утюгом. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции области.

Преступление произошло в селе Сергеевка Гадячского района. Неизвестные свободно зашли в частный дом и применив силу связали хозяев: 87-летнего мужчину и 92-летнюю женщину. После чего начали пытать их раскаленным утюгом.

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами пенсионеров в сумме менее 4000 гривен.

Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ожогами туловища и ушибами.

По данному факту начато уголовное производство по статье о разбое.

Ранее мы сообщали, что вор-неудачник выбросил сумку с деньгами и драгоценностями.