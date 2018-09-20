Под Полтавой воры пытали утюгом пару пенсионеров [ Редактировать ]
Злоумышленники в Полтавской области напали на семейную пару пенсионеров в их доме и пытали раскаленным утюгом. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции области.
Преступление произошло в селе Сергеевка Гадячского района. Неизвестные свободно зашли в частный дом и применив силу связали хозяев: 87-летнего мужчину и 92-летнюю женщину. После чего начали пытать их раскаленным утюгом.
Злоумышленникам удалось завладеть деньгами пенсионеров в сумме менее 4000 гривен.
Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными ожогами туловища и ушибами.
По данному факту начато уголовное производство по статье о разбое.
Ранее мы сообщали, что вор-неудачник выбросил сумку с деньгами и драгоценностями.
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