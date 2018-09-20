Популярная певица Ани Лорак опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. Певица предстала перед подписчиками в бордовом платье, которое выделяло ее пышное декольте.

Ее новую фотосессию фанаты связывают с анонсом песни, выход которой она готовит уже давно.

Пользователи в сети отметили, что украинская артистка прекрасно выглядит в новой фотосессии:

"Ани, вы красавица!", "Идеальная", "Ты классно поешь, ты красивая. Просто смотришь и не можешь оторваться", "Вы умница и красавица, на завистников не обращайте внимания!".

В то же время одна из подписчиков Ани Лорак прокомментировала, что сразу заметно, как исполнительница страдает из-за разбитой семьи:

"Грустно смотреть, как радость и счастье уже не светятся в ваших глазах. Сколько в них пережитого горя и печали. Не сдавайтесь, путь выдающегося человека не бывает легким. Жаль, что в нашем мире так устроено, что на открытую душу и доброе сердце, люди реагируют злобой и насмешками. И лишь некоторые могут ценить и понимать, несмотря ни на что...", "Прелесть, а глаза грустные ...".

Ее активно поддержали другие пользователи:

"Ани, вы яркая, милая, сильная, нежная. А кто там пишет, что глаза погасли после конфликта с мужем - достали. Она в образе, отсюда и такой взгляд" и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак сравнили с подругой мужа.