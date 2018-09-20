"Жизнь по-новому": президент признал, что за 4 года 9 из 10 украинцев стали нищими [ Редактировать ]
Президент признал, что за 4 года 9 из 10 украинцев стали нищими. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя ежегодное послание президента к Верховной Раде.
"Пять лет тому назад был такой лозунг "Жить по-новому". За время реализации этого лозунга 9 из 10 украинцев стали нищими. Поэтому у меня очень скептическое впечатление от выступления президента. Он хочет использовать радикальную риторику, но я не услышал, как страна будет двигаться вперед", - отметил оппозиционный политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что людям вне стен парламента абсолютно безразличны изменения по ЕС и НАТО и другие политические вещи. "Украинцы не ждут от Порошенко извинений, они ожидают конкретных результатов и повышения уровня их жизни. Они ждут ответа, когда будут снижены тарифы и цены и преодолена коррупция", - сказал сопредседатель фракции оппозиционеров.
Он также прокомментировал часть спича Порошенко, который касался религиозных вопросов, отметив, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви.
"Давление чиновников на церковь недопустимо. Мы должны участвовать в церковной жизни только как простые миряне. Но президент пытается вмешаться в церковные дела. Ни к чему хорошему это не приведет. Церковь должна сама решать свои проблемы", - отметил парламентарий.
По словам Юрия Бойко, выступление Петра Порошенко в Верховной Раде является политической декларацией - фактическим началом избирательной кампании, в которой президент предложил принять участие парламенту.
"Мы с этим не согласны. Как Глава государства, он не выполнил обещаний, которые давал украинскому народу. И сегодня мы не услышали ответа на главный вопрос - каким образом страна будет двигаться вперед, и как будут жить украинцы. Люди ждут не изменений в армии, а ждут, когда наступит мир. Вот на этот вопрос президент должен дать ответ в первую очередь", - резюмировал сопредседатель "Оппозиционного блока".
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