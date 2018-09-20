У берегов США нашли легендарный корабль капитана Джеймса Кука. Корабль "Индевор" был обнаружен неподалеку от гавани города Ньюпорт в Род-Айленде у атлантического побережья Штатов, пишет Daily Mail.

Именно на нем европейцы совершили первое путешествие до Австралии. Знаменитая экспедиция длилась три года. "Индевор" вернулся в Лондон в плохом состоянии. Корабль отремонтировали, после чего передали Британскому королевскому флоту. Название решили сменить на Lord Sandwich. Судно затопили у берегов США в 1778 году, когда шла война за независимость.

К удивлению археологов, они обнаружили в этом месте сразу несколько десятков затонувших кораблей, поэтому поиск пришлось сузиить до двух. В этом специалистам существенно помогло знание конструкции корабля "Индевор". Судно было сделано из английского дуба, в то время как американские корабли - из американской древесины.

Кроме того, археологи составили подробную хронологию последних лет жизни легендарного корабля: сначала он вернулся после трехлетней экспедиции из берегов Австралии в Англию.

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