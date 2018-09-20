"Укрпошта" прекратит осуществление доставки пенсий, если новый тариф на нее не будет утвержден. Об этом заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий "Укрпоштой" будет прекращена. А значит, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

Ранее мы сообщали, что "Укрпочта" вводит новою систему работы отделений и почтальонов.