Умерла легендарная гимнастка [ Редактировать ]
В Росиии умерла первая мастер спорта по художественной гимнастике СССР Лилия Назмутдинова. Легендарная спортсменка скончалась в Екатеринбурге на 83 году жизни, сообщает "Криминал. ТВ" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
"Бронзовая медалистка чемпионата мира по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова скончалась в Екатеринбурге в возрасте 82 лет", - сообщили в ведомстве.
Назмутдинова была первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Гимнастка также стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии.
Читайте также, на спортсменов напали с бутылками и ножами.
по теме
Смертельный отдых: 7 человек умерли после музыкального фестиваля
Точное число пострадавших в полиции пока точно не могут назвать
Умер основатель легендарной корпорации
Бизнесмен являлся создателем легендарной корпорации
Трагический день: в Одессе за сутки нашли пять трупов
За одни сутки, 20 сентября, в Одессе нашли пять трупов
Умер известный украинский политик и журналист
В среду, 19 сентября, в Киеве умер украинский политик, журналист и писатель
Забитый трупами грузовик два года колесит по стране
Такой грузовик не один. Еще по крайней мере один переезжает с места на место в этом регионе