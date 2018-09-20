В Росиии умерла первая мастер спорта по художественной гимнастике СССР Лилия Назмутдинова. Легендарная спортсменка скончалась в Екатеринбурге на 83 году жизни, сообщает "Криминал. ТВ" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

"Бронзовая медалистка чемпионата мира по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова скончалась в Екатеринбурге в возрасте 82 лет", - сообщили в ведомстве.

Назмутдинова была первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Гимнастка также стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии.

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