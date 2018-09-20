Оппозиционеры вышли из зала после слов президента, раскалывающих общество вопросами веры и языка, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

"Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста.

Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать.

Началась избирательная кампания и они пытаются начинать ее с вопросов раскола: внешнеполитический вектор, раскол вопросами веры и языка, радикализация.

И это вообще не то, о чем говорят и как живут, а, вернее, выживают люди.

А говорить сегодня надо о реальной повышении пенсий и зарплат.

Говорить сегодня надо о снижении коммунальных тарифов.

Говорить сегодня надо, когда будет в стране мир, а не рассказывать очередные предвыборные сказки", - прокомментировал представителям СМИ Александр Вилкул.