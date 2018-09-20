Вопросы веры и языка раскалывают общество - Вилкул [ Редактировать ]
Оппозиционеры вышли из зала после слов президента, раскалывающих общество вопросами веры и языка, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".
"Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста.
Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать.
Началась избирательная кампания и они пытаются начинать ее с вопросов раскола: внешнеполитический вектор, раскол вопросами веры и языка, радикализация.
И это вообще не то, о чем говорят и как живут, а, вернее, выживают люди.
А говорить сегодня надо о реальной повышении пенсий и зарплат.
Говорить сегодня надо о снижении коммунальных тарифов.
Говорить сегодня надо, когда будет в стране мир, а не рассказывать очередные предвыборные сказки", - прокомментировал представителям СМИ Александр Вилкул.
по теме
Курс на ЄС та повернення Криму: Порошенко звернувся до Верховної Ради
Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Курс на ЄС і НАТО: депутати розглянуть зміни до Конституції
Цей документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил
Порошенко ініціював розрив Договору про дружбу з Росією
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву
Президенты Украины и Эстонии договорились по важным вопросам
Президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд обсудили экономические вопросы и ситуацию на Донбассе
Изменение Конституции: Рада одобрила поправки
Верховная Рада в четверг, 20 сентября, одобрила вопрос об отправке в Конституционный суд Украины президентского законопроекта