Смертельное ДТП: начальник полиции сбил велосипедиста [ Редактировать ]
Служебный автомобиль начальника полиции Ивано-Франковской области Владимира Голубоша насмерть сбил велосипедиста, сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельное ДТП произошло в поселке Перегинское в четверг, 20 сентября. Отмечается, что за рулем находился полицейский водитель. Сам Голубош находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.
По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей. С целью избежания конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.
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