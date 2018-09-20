В Киеве сотрудник полиции спровоцировал аварию, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

ДТП случилось на Виноградаре, на улице Георгия Гонгадзе, на парковке возле дома. Патрульный уснул за рулем и совершил ДТП. В данном инциденте пострадало 5 автомобилей.

Ранее мы сообщали о ДТП, которое парализовало движение на Подоле.