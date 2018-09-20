Уснул за рулем: в Киеве патрульный протаранил 5 машин (фото) [ Редактировать ]
Фото: https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/
В Киеве сотрудник полиции спровоцировал аварию, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
ДТП случилось на Виноградаре, на улице Георгия Гонгадзе, на парковке возле дома. Патрульный уснул за рулем и совершил ДТП. В данном инциденте пострадало 5 автомобилей.
Ранее мы сообщали о ДТП, которое парализовало движение на Подоле.
по теме
Prev Next
20 сентября 2018 13:40
ДТП в Киеве парализовало движение на Подоле
В Киеве на Подоле двое водителей спровоцировали аварию, в следствии которой было заблокировано движение общественного транспорта
20 сентября 2018 12:16
Под Киевом "полицейский" грабил людей
В Киевской области мужчина под видом работника полиции обокрал прохожего
19 сентября 2018 18:30
В Киеве автомобиль "снес" с дороги отца с ребенком
В Киеве произошло ДТП, в котором пострадала часть семьи
19 сентября 2018 12:42
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись сразу пять автомобилей (фото)
На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП
18 сентября 2018 13:38
Крупное ДТП под Киевом: автомобиль врезался в фуру (фото)
18 сентября под Киевом произошло крупное ДТП