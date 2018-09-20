Депутаты Верховной Рады намерены обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой переместить посольство Украины в Израиле в Иерусалим. Соответсвующий проект №9107 зарегистрирован на сайте Рады, передает "112".

Текст проекта постановления пока не опубликован. Авторами инициативы стали депутаты от Радикальной партии, лидером которой является Олег Ляшко. На своей странице в Facebook он призвал всех парламентариев поддержать проект.

Недавно посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью российской газете "Известия"сообщил, что Палестина может признать аннексированный Крым частью России. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Украине для уточнения позиции в вопросе принадлежности Крыма.

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