В Раде призвали переместить посольство Украины в Иерусалим [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады намерены обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой переместить посольство Украины в Израиле в Иерусалим. Соответсвующий проект №9107 зарегистрирован на сайте Рады, передает "112".
Текст проекта постановления пока не опубликован. Авторами инициативы стали депутаты от Радикальной партии, лидером которой является Олег Ляшко. На своей странице в Facebook он призвал всех парламентариев поддержать проект.
Недавно посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью российской газете "Известия"сообщил, что Палестина может признать аннексированный Крым частью России. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Украине для уточнения позиции в вопросе принадлежности Крыма.
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