Стартап на миллиард: Microsoft готов забрать "под свое крыло" украинский проект [ Редактировать ]
Стартап с украинским сооснователем привлек инвестора, который вложит 100 миллионов долларов в проект. Фонд Iconiq Capital стал главным, кто даст капитал. Также в сделке приняли участие GV и Khosla Ventures. По данным основателей платформы, оценка компании в рамках раунда составила $1,1 миллиард, сообщает TechCrunch.
Полученные инвестиции компания планирует направить на разработку универсальной платформы, которая удовлетворит все потребности разработчиков, избавив от необходимости интегрировать множество различных сервисов вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck. Кроме того, инвестиции помогут GitLab подготовиться к IPO, которое намечено на 2020 год.
GitHub, который сейчас пребывает в процессе перехода под крыло Microsoft, был основан в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.
Сейчас в штате компании работают около 350 сотрудников, а среди ее клиентов такие именитые структуры, как Intel, Alibaba Group и Nasdaq.
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