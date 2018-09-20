Верховная Рада назначила новый состав Центризбиркома [ Редактировать ]
Верховная рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщает "РБК-Украина".
В ходе представления кандидатов глава комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.
Новыми членами Центризбиркома назначены:
- Алла Басалаева (280 голосов);
- Наталья Бернацкая (307);
- Михаил Бербенский (286);
- Андрей Евстигнеев (309);
- Ирина Ефремова (307);
- Ольга Желтова (305);
- Олег Конопольский (288);
- Светлана Кустова (306);
- Ольга Лотюк (296);
- Виталий Плукарь (302);
- Евгений Радченко (289);
- Татьяна Слипачук (317);
- Леонтий Шепилов (308);
- Татьяна Юзькова (307).
Отметим, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.
Ранее мы сообщали, что Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек.
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