Верховная рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщает "РБК-Украина".

В ходе представления кандидатов глава комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что в ходе проверки не выявлено оснований для недоверия кандидатам в ЦИК.

Новыми членами Центризбиркома назначены:

Алла Басалаева (280 голосов);

Наталья Бернацкая (307);

Михаил Бербенский (286);

Андрей Евстигнеев (309);

Ирина Ефремова (307);

Ольга Желтова (305);

Олег Конопольский (288);

Светлана Кустова (306);

Ольга Лотюк (296);

Виталий Плукарь (302);

Евгений Радченко (289);

Татьяна Слипачук (317);

Леонтий Шепилов (308);

Татьяна Юзькова (307).

Отметим, в комиссию назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух членов продолжается и одно место в комиссию остается вакантным.

Ранее мы сообщали, что Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек.