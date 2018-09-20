Четырехкратный олимпийский чемпион, венгерский шпажист Дьезе Кульчар скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Венгрии.

Причина смерти Кульчара не называется.

Шпажист завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1964 года в Токио (в командном турнире), в 1968-м в Мексике (в командном и в индивидуальном турнирах) и в 1972-м в Мюнхене (в командном турнире). Также в его активе три золота, два серебра и четыре бронзы чемпионатов мира.

После завершения карьеры в 1979 году Кульчар стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии, а также был главным тренером сборной. В 2001-м в Венгрии его назвали «спортсменом нации». С 2005 года шпажист входил в правление НОК Венгрии.

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