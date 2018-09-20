Жители Днепра задержали и избили педофила, который приставал к несовершеннолетним девочкам. Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского около 20:20, сообщает "Сегодня" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.

Полицейских вызвала женщина, которая сообщила, что 10 человек бьют полураздетого мужчину.

"Прибыв на место, увидели гражданина рядом с толпой людей. Они пояснили, что неоднократно видели его полураздетого, цепляющегося к несовершеннолетним девочкам. После чего в полицию обратилась женщина 1977 года рождения. Она сообщила, что, со слов ее дочки, данный гражданин цеплялся к ее ребенку. После чего мужчину доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Полиция нашла среди личных вещей мужчины детские очки, эротический журнал, сигареты, документы и шприц с неизвестной жидкостью. Читайте также, на 12-летнюю киевлянку возле школы напал пожилой педофил.