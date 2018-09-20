Питання відкриття ринку землі у парламенті порушували уже не раз. Один із головних пунктів запуску земельної реформи - право власності на українську землю. За словами лідера радикальної партії Олега Ляшка, вона має належати фермерам. Адже саме вони є основою аграрного устрою держави.

"Щоб у фермерів, селян не віджимали землю і майно. Ми доб'ємося повернення спецрежиму оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі сільгоспвиробники отримували підтримку і не треба було розносити хабарі, чемодани грошей, щоб отримати підтримку від держави", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".

На вечірньому засіданні Верховна Рада оновила склад Центральної виборчої комісії. Парламентарії звільнили 13 із 15 членів ЦВК, термін повноважень яких завершився. За таке рішення проголосували 287 нардепів. За кожного кандидата до Центрвиборчкому депутати голосували окремо. Детальніше, про новий склад ЦВК дізнаєтеся вже о 20:00 вечора у випуску "Подробиць".