Насамперед звіт штабу Операції об'єднаних сил. Протягом минулої доби одного українського армійця було поранено. Російські найманці обстріляли українські позиції 24 рази. Противник удвічі збільшив кількість обстрілів із забороненої Мінськом зброї.

Так у Кримському на Луганщини бойовики застосували 120-міліметрові міномети. На приморській ділянці під вогонь ворожої артилерії калібру 122 - потрапили житлові квартали Широкиного. Під мінометним вогнем окупантів опинилися і позиції наших оборонців у Лебединському та Водяному.