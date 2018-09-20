Квартали Широкино потрапили під вогонь артилерії [ Редактировать ]
Насамперед звіт штабу Операції об'єднаних сил. Протягом минулої доби одного українського армійця було поранено. Російські найманці обстріляли українські позиції 24 рази. Противник удвічі збільшив кількість обстрілів із забороненої Мінськом зброї.
Так у Кримському на Луганщини бойовики застосували 120-міліметрові міномети. На приморській ділянці під вогонь ворожої артилерії калібру 122 - потрапили житлові квартали Широкиного. Під мінометним вогнем окупантів опинилися і позиції наших оборонців у Лебединському та Водяному.
по теме
На Донбассе фиксируют передвижение техники у боевиков
На передовой ранен украинский военный. Боевики сегодня пять раз открывали огонь по нашим позициям в том числе, из запрещенных орудий
На Світлодарській дузі бойовики ведуть вогонь забороненими калібрами
Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Двоє військових загинули, одного поранено. Загалом, за добу 25 ворожих атак. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
На протяжении прошлых суток, 18 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой
Поблизу Маріуполя бойовики застосували важку артилерію
З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог обстрілював позиції бійців поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямку
Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие"
За минувшие сутки, 17 сентября, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями