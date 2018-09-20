Унікальна знахідка на території Софії Київської. Археологи натрапили на підземні провалля, в яких збереглися прикраси, кераміка та рештки житла приблизно IX століття. Тобто знахідки набагато старші ніж сама Софія. Але найбільше вразило археологів поховання жінки язичниці. Чим саме - розкаже Ольга Клюєва.

Вона справжня загадка для істориків та археологів. Стопи муміфікованих рештків жінки відрубані гострим предметом. Була це ритуальна страта, або жорстокість завойовників з цим ще належить розібратися. Точно фахівці можуть сказати лише те, що це була язичниця.

"Про це по-перше свідчить форма поховальної ями, вона ладьєподібна, а не прямокутна і воно на незначній глибині. Ми знаємо, що в місті Ярослава знаходився язический курганий могильник, можливо це поховання цього могильнику", - говорить Володимир Савицький, старший науковий співробітник заповідника.

На загадкове поховання співробітники Софії натрапили випадково. Після зливи на території заповідника почав просідати ґрунт. І під час земляних робіт на глибині понад п'ять метрів відкрився справжній Клондайк для археологів.

"Случай це неординарний для Києва і взагалі для української археології. Це вперше таке відбувається, що археологи ідуть за просадкою ґрунту", - говорить Максим Стрихар, художник-реставратор.

"Знайшли дерев'яну конструкцію одна стіна була в цій частині друга через чотири метри. 10 25 будинок був отанкований вапном, про що свідчать залишки цього матеріалу".

Особлива гордість археологів - ось ця бронзова булавка. Прикраса чудово зберіглася, хоча їй щонайменше 800 років.

"Таки булавки були від бронзового віку до часів Київської Русі, їх носили переважно жінки, їми скріпляли одяг, волосся".1

Вже у жовтні розкопки на території Софії Київскої буде поновлено. Археологи планують заглибитися під землю ще на півтора-два метри, щоб зробити остаточні висновки про походження загадкового поховання. Також фахівці сподіваються знайти рештки помешкання та предмети побуту - аби дізнатись, як жили кияни у часи ще до хрещення Русі.