Купол може сягати у діаметрі двох метрів, а отруйні тентаклі виростати до 20 метрів

Дивовижну "велетенську пульсуючу істоту" викинуло на берег Нової Зеландії. З'ясувалося, що це медуза різновиду "волосиста ціанея". Її купол може сягати у діаметрі двох метрів, а отруйні тентаклі виростати до 20 метрів.

Диво-істоту на узбережжі знайшов місцевий мешканець - Адам Дікінсон - під час прогулянки зі своїми дітьми. Чоловік зізнається подібного він ніколи не бачив.

Медузи цього виду мешкають в Атлантичному і Тихому океанах. Вони харчуються дрібною рибою та планктоном.