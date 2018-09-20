Велетенська медуза налякала мешканців Нової Зеландії [ Редактировать ]
Дивовижну "велетенську пульсуючу істоту" викинуло на берег Нової Зеландії. З'ясувалося, що це медуза різновиду "волосиста ціанея". Її купол може сягати у діаметрі двох метрів, а отруйні тентаклі виростати до 20 метрів.
Диво-істоту на узбережжі знайшов місцевий мешканець - Адам Дікінсон - під час прогулянки зі своїми дітьми. Чоловік зізнається подібного він ніколи не бачив.
Медузи цього виду мешкають в Атлантичному і Тихому океанах. Вони харчуються дрібною рибою та планктоном.
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