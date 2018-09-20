Шкарпетки для Папи Римського. Понтифік незабаром відвідає країни Балтії, а там на нього вже чекають гостинці - сплетені з вовни шкарпетки від латвійських бабусь. До речі, вони плетуть теплий одяг і для жителів прифронтової зони на сході України. Про латвійських благодійниць - дивіться далі.

82-річна Яніна нав'язала вже з десяток пар шкарпеток. Одні особливі, з автеничним орнаментом, у кольорах латвійського прапора. Пенсіонерка сподівається: у них Папа Римський буде грітися взимку.

"Я и не думала, что они будут прям так. Думаю, пойдут на благотворительность, и то хорошо. А попадут в Ватикан, так я уж вообще. Как внук мой говорит: "Бабушка, тебе все грехи отпустят!", - говорить Яніна Скрипка, пенсіонерка.

Над гостинцями для Папи Франциска працюють віряни по всій країні. З ідеєю подарунка виступила Католицька церква Латвії і організувала загальнонаціональну кампанію.

"Ми довго думали, що можна подарувати Папі. Потрібно було щось із елементами нашої культури. Тоді ми здогадалися - візерунки на шкарпетках! У нас рукавички зазвичай роблять яскравішими, але в Італії їх не носять. А шкарпетки - може знадобляться", - говорить Інгріда Лисенкова, організатор кампанії.

Організатори вже отримали майже 120 пар, але ще чимало саме в дорозі. Утім, теплі подарунки призначені не лише для понтифіка. Багато латвійців забажали підтримати українців, які щодня стикаються із жахом війни.

"Ми закликали людей прикріплювати повідомлення до своїх посилок. Деякі сподівалися, що Папа одягатиме їх шкарпетки, але багато хто працював із думкою про український народ. Вони бажали миру, писали українською, російською, латвійською", - говорить Інгріда Лісенкова, організатор кампанії.

Для глави католицької церкви - поки що відібрали одну пару, символічну: із монограмою Діви Марії та зображенням святої покровительки латвійських земель. До балтійської країни Папа прибуде 24 вересня.