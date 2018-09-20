Аграрна партія України планує взяти активну участь у президентскій кампанії і наступних виборів до парламенту. Про це йдется у статті "Новий етап: плани та великі амбіції Аграрної партії".

У статі наголошуєтся на тому, що партія ставить за мету формування самостійної фракції у майбутному парламенті. Як наголосив голова Тернопільскої обласної організації АПУ Іван Чайківський, "63% населення вважає, що зараз треба більше розбудовувати село, а не тільки міста. Тому шанси Аграрної партії стати потужною політсилою значно зросли".

Cергій Гайдай - голова Чернігівської обласної організації АПУ наголошує на тому, що високі результати на попередніх місцевих виборах, а також рейтинг політичних уподобань серед населення, дають підстави говорити, про те що в наступному скликанні Верховної Ради буде фрація Аграрної партії.

Заступник голови АПУ Олег Корбан у свою чергу зазначає, що стратегією партії залишається активізація діяльності за всіма напрямками партійного будівництва та проходження до Верховної ради України.

Своїх колег підтримав і член політради, голова "Аграрної Самооборони України" Юрій Крутько, який важає, що АПУ не уособлює якусь одну персону, а працює як єдина команда.

Як повідомлялось раніше у ЗМІ Аграрна партія України висловила недовіру керівнику організації Віталію Скоцику, який організував процес продажу місць у партійному списку до виборів у Верховну Раду України. Екс-очільник отримав 3 млн. доларів від оточення колишнього президента Віктора Януковича і вступив в змову, щодо фактичної продажі партії за 5 млн. доларів одіозному оліграху.

Нагадаємо, що за результати виборів 2015-2018 років до місцевих органів влади і до об’єднаних територіальних громад Аграрна партія України увійшла в трійку політичних лідерів.