"Побочный эффект": власти запретили популярный препарат [ Редактировать ]
Власти Украины временно запретили препарат для инфузий (введение растворов) "Натрия Хлорид". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Речь идет о растворе "Натрия Хлорид" серии АА2618/1-1, производством которого занимается ООО "Юрия-Фарм", Украина.
Запрет установили из-за непредсказуемых побочных реакций при применении препарата этой серии. Напомним, что "Натрий Хлорид" широко применяется в отечественной медицине для лечения обезвоживания организма, а также как дезинтоксикационное от рвоты, отравления, холеры.
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