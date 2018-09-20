Власти Украины временно запретили препарат для инфузий (введение растворов) "Натрия Хлорид". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о растворе "Натрия Хлорид" серии АА2618/1-1, производством которого занимается ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Запрет установили из-за непредсказуемых побочных реакций при применении препарата этой серии. Напомним, что "Натрий Хлорид" широко применяется в отечественной медицине для лечения обезвоживания организма, а также как дезинтоксикационное от рвоты, отравления, холеры.