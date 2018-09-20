Легендарная американская певица Шер рассказала о своем романе с голливудским актером Томом Крузом в интервью Daily Mail. 72-летняя исполнительница призналась, что их роман длился недолго, после которого они остались друзьями.

Шер познакомилась с Крузом на свадьбе Мадонны и Шона Пенна в 1985 году. Позже знаменитости вновь встретились, но уже на приеме президента Рональда Рейгана в Белом доме, посвященном дислексии. Выяснилось, что этим недугом страдают и Шер, и Том.

"Белый дом пригласил группу людей с дислексией, чтобы поговорить на тему последних исследований. Выяснилось, что дислексия есть и у меня, и у Тома. Через некоторое время мы начали с ним встречаться. Именно тогда необъяснимая связь возникла между нами", - рассказала певица.

Она также отметила, что не разделяет увлечение Круза сайентологией. Читайте также,Том Круз и Джонни Депп получили "анти-Оскары".