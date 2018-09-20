"Умный дом" перепутал хозяина с Бэтменом и не впустил его [ Редактировать ]
Житель американского штата Джорджия не смог попасть в собственный дом из-за футболки с изображением Бэтмена. О странном сбое в работе системы безопасности в доме Би Джей Мэй написал на своей странице в Twitter.
My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn— B.J. May (@bjmay) 17 вересня 2018 р.
"Умный дом", оснащенный системой автоматического распознавания за лицом, не впустил своего хозяина и заблокировал двери прямо перед ним. Американец таки попал в дом, воспользовавшись альтернативным входом - ввел пин-код. После этого он открыл приложение, чтобы проверить, в чем дело.
Система работает следующим образом: двери обычно открыты, но как только камера замечает у входа незнакомое лицо - сразу запирает дверь на замок и делает фото гостя. Выяснилось, что система не узнала своего хозяина, поскольку сфокусировалась не на его лице, а на картинке Бэтмена на его футболке. Тот показался ей незнакомцем со страшным лицом, и система заблокировала двери.
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