Житель американского штата Джорджия не смог попасть в собственный дом из-за футболки с изображением Бэтмена. О странном сбое в работе системы безопасности в доме Би Джей Мэй написал на своей странице в Twitter.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn