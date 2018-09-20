Ни дня тишины на Донбассе. Боевики не перестают провоцировать украинских военных на ответный огонь. Сегодня пять раз обстреляли наши позиции, в том числе из запрещенного оружия.

В районе Крымского и Широкина били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Досталось армейцам и в районе Лебединского. Там противник накрыл опорные пункты минометным огнем.