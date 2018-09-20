Представили других наших западных партнеров - из Международного валютного фонда - сегодня покинули Украину, так и не огласив своего решения. Об этом сообщают ряд СМИ.

В МВФ, якобы, выдвинули новое условие, что не выделят транш, пока в Украине не будет принят бюджет на следующий год.

В то же время, глава Департамента коммуникации фонда Джерри Райс заявил, что переговоры после визита продолжатся. Напомню, первую часть денежной помощи, а это почти два миллиарда долларов - Киев должен был получить в октябре.