Судьба украинского заключенного - Эдварда Чикоша - может решиться в ближайшее время. Украина и Египет ведут переговоры об экстрадиции украинца, осужденного на 25 лет якобы за контрабанду оружия. Подробности - в нашем материале.

25 лет без права на обжалование приговора. Уже 7 лет как украинец Эдвард Чикош отбывает срок в египетской тюрьме. В 2012 успешного предпринимателя, занимавшегося туристическим бизнесом, суд обвинил в контрабанде оружия и организации массовых беспорядков. Еще тогда украинские власти обещали вернуть нашего гражданина домой. Однако он до сих пор там.

"Досі не підписано рішення суду. фактично рішення суду є, але воно не підписано. Це говорить про те, що він не має права подати ані апеляцію, ані касацію або звернутися до ЄСПЧ. Виникає дуже велика кількість питань до слідчих, тому що не всі докази, які були представлені адвокатом були розглянуті в судовому процесі", - говорит Ирина Суслова, народный депутат Украины, Блок Петра Порошенко.

Несколько дней назад Чикоша навестила украинская делегация - народные депутаты и активисты. По словам врача Владимира Шурдука состояние Эдварда ухудшается с каждым днем.

"Он страдает бронхиальной астмой на протяжении многих лет, к сожалению состояние его ухудшается. Самый важный клинический признак это конечно учащение приступов приступов удушья которые особо опасны при бронхиальной астме в тех условиях никто ему специализированной помощи оказать не может эти приступы могут быть опасными для жизни", - говорит Владимир Шурдук, врач, специалист по мониторингу условий содержания заключенных.

Кроме того, у Эдварда подозревают онкологическое заболевание, однако должную диагностику пройти в Египте ему не позволяют, говорит врач. Уже не раз украинские власти говорили о необходимости экстрадиции нашего гражданина. Однако до реальных переговоров дело так и не доходило. Нардепы уверены - вскоре Чикоша удастся вернуть домой.

"Бороться за каждого своего гражданина, бороться за Сенцова, бороться Эдварда - он незаконно осужден, скорее всего это из-за его коммерческой деятельности в Египте. Потому что фактов для некорректного этого обвинения - оно не имеет никакой базы. Хочется верить, что мы скоро увидим его на украинской земле. Поэтому мы поехали в Египет", - говорит Роберт Горват, народный депутат Украины, Блок Петра Порошенко.

О политическом характере приговора украинскому бизнесмену говорит и бывший журналист, а ныне координатор движения "Стоп коррупции" Роман Бочкала, еще в 2012 освещавший судебный процесс над Чикошем.

"Чикаш был крупным инвестором, он инвестировал в экономику Египта миллионы долларов. Речь идет о туристическом бизнесе, когда к власти пришли "братья мусульмане" - началось такое - Египет египтянам, всем иностранцам долой. Они грабят египтян, вот такая началась ересь с одной лишь целью отжать бизнес. Не было разумных доказательств, не было доказательств - ничего. И это был военный трибунал без права обжалования", - говорит Роман Бочкала, координатор общественной организации "Стоп коррупции".

Уже в ближайшее время депутаты и общественные активисты намерены обратиться к президенту Украины с просьбой вмешаться в это громкое дело. Уверены - при должной политической воли руководства Египта и Украины Эдварда Чикоша могут экстрадировать домой, где он бы смог пройти необходимое лечение. Или же и вовсе - помиловать.