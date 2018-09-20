Владимир Гройсман обсудил с представителями Европарламента реформы в Украине [ Редактировать ]
В Европе, куда Украина стремится, за ситуацией в нашей стране следят пристально. И поддерживают. В то же время, европейцев беспокоит медленный темп реформ и отсутствие успехов в борьбе с коррупцией.
Об этом представители Европарламента рассказали премьеру Владимиру Гройсману во время встречи в Киеве. Глава правительства согласился, что Украина действительно меняется не так быстро, как хотелось бы. Но достижения всё-таки есть. Например, децентрализация и реформы в социальной сфере.
"За вашої підтримки, підтримки ЄС, Європарламенту, Єврокомісії ми змінюємо країну. Хоча розуміємо, що темп цих змін має і повинен бути швидшим. Мені здається, дуже символічно, що наша зустріч відбувається в той час, коли парламент розглядає зміни до Конституції щодо визначення наших євроатлантичних європейських прагнень. Фактично, відкриває можливості щодо членства в цих структурах України, що раніше було неможливо", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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