О делах церковных в президентском послании - высказались оппозиционеры. Еще раз подчеркнув свою позицию по вопросу предоставления Киеву автокефалии, и еще раз пояснив против чего, собственно, выступают.

"Президент в очередной раз затронул тему церкви и, в этот момент мы вышли. Мы выступаем не против автокефалии, мы выступаем против тех путей, которые нам дадут автокефалию. Церковь живет по своим законам, церковные законы, церковные традиции. так вот, для того, чтобы она была предоставлена законным путем, необходимо, чтобы был преодолен раскол в церкви, только это является одним из главных условий предоставления автокефалии", - говорит Вадим Новинский, народный депутат, "Оппозиционный блок".