Но кое-что Верховная Рада сегодня довела до ума. Прямо под вечер обновила состав Центральной избирательной комиссии. Среди предложенных кандидатур нет тех, кто работал в предыдущем Центризбиркоме. В новом ЦИК теперь 17 представителей.

Сегодня нардепы голосовали за 14 кандидатов. Еще у двоих не завершилась каденция. И одно место остается вакантным. Кандидатов определяли по квотным принципам и гендерному равенству. Представлены 8 женщин и 6 мужчин. Перед голосованием парламентарии уволили предыдущих членов ЦИК. Затем, по очереди - голосовали за каждого кандидата. Их полномочия продлятся 7 лет. Новоизбранные представители Центризбиркома заявили, что готовы приступить к работе уже со следующей недели.

"В незаконний спосіб, антиконституційно було змінено кількісний склад Цвк. Мі вважаємо це абсолютно не правильно і це було зроблено з порушенням регламенту. В антиконституційний спосіб. З іншого "Оппозиційний блок" не отримав тих кандидатів, які мають бути в ЦВК з точки зору квотного представлення в ЦВК на цьому наголосила в своєму звіті парламентська асамблея Ради Європи", - говорит Николай Скорик, народный депутат, фракция "Оппозиционный блок".