И еще о спортивных достижениях. 17-летняя украинка Дарья Белодед одержала победу на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Девушка побила рекорд, став самой юной чемпионкой в этом виде спорта. К тому же, она первая украинка, которой удалось завоевать мировое золото в женском дзюдо.

Для Дарьи это был второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году - в статусе чемпионки Европы - она проиграла в третьем раунде.