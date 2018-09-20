Украинка стала самой юной чемпионкой по дзюдо [ Редактировать ]
И еще о спортивных достижениях. 17-летняя украинка Дарья Белодед одержала победу на чемпионате мира по дзюдо в Баку.
Девушка побила рекорд, став самой юной чемпионкой в этом виде спорта. К тому же, она первая украинка, которой удалось завоевать мировое золото в женском дзюдо.
Для Дарьи это был второй чемпионат мира в карьере. В прошлом году - в статусе чемпионки Европы - она проиграла в третьем раунде.
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