Коварный "Флоренс". Ураган, который ударил по Соединенным Штатам, утихает. Но при этом каждый день забирает все больше жизней. Погибших уже 37. В зону стихийного бедствия накануне вылетел Дональд Трамп. Что увидел президент - знает Дмитрий Анопченко.

Вот так сейчас выглядят Северная и Южная Каролина - огромная территория полностью залита водой. Подмыты дороги, разрушены автотрассы, покосились мосты. Казалось бы, ураган утих и эта территория может возвращаться к нормальной жизни, но метеорологи предупреждают самое страшное еще впереди. Дожди идут беспрерывно и мелкие речушки вышли из берегов уровень воды выше, чем когда-либо в истории.

"Да, самое худшее нас еще только ждет. Сказали - вода в реке еще минимум на 7 метров поднимется".

А значит людей, которых эвакуировали, возвращать сюда рано. В новостях каждый день сюжеты о том, как спасатели вытаскивают людей из затопленных домов и машин. Вот только недавно годовалому малышу смогли сохранить жизнь - мать, оставив его, вплавь добиралась до суши чтобы попросить о помощи.

По последним данным, затоплены десятки тысяч домов, 500 тысяч зданий до сих пор обесточены. В целом ураган изменил жизнь почти двух миллионов человек. Убытки настолько масштабные, что своими силами не справиться. В пострадавшие районы вылетел президент Трамп - чтобы скоординировать помощь.

"Мы будем с вами, знайте это. Мы всегда были с вами".

Это штаты, где Трампа любят и где голосовали за него, а не за Хиллари, поэтому и прием теплый. От президента звучат обещания выделить из федерального бюджета значительные средства. Проблема еще и в том, что многие - в целях экономии - покупали самые дешевые страховки на имущество, а в них убытки в результате стихийного бедствия - в списке исключений, то есть выплат не будет. На это и жаловались главе государства, когда он ходил от дома к дому, чтобы поговорить с людьми.

"У них есть страховка, но страховая пытается отвертеться. И это нехорошо. Представляете - страховая компания не хочет платить", - говорит Дональд Трамп, президент США.

Сделанных ошибок уже не исправить, максимум чем сможет помочь Вашингтон - раздать материальную помощь. Но чтобы восстановить подтопленные дома этих денег явно не хватит - максимум самое необходимое купить взамен всего, что осталось под водой. И над зажиточными в общем-то штатами сейчас нависла угроза бедности.

Тем временем метеорологи, которые обещали, что к началу недели все утихнет, свои прогнозы корректируют. Мол, вся эта неделя опять будет дождливой, наводнения только усилятся, а значит "Флоренс"по-прежнему будет держать в тисках страха Северную и Южную Каролину.