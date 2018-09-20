"Динамо" - "Астана": результаты матча Лиги Европы УЕФА [ Редактировать ]
В первом туре Лиги Европы киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском" принимало четырехкратного чемпиона Казахстана - "Астану".
Стартовый отрезок поединка остался за командой Хацкевича. "Бело-синие" уверенно обосновались в штрафной соперника, что дало свои плоды уже на 11-й минуте. Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского филигранным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в поединке.
После этого киевляне немного успокоились и отдали инициативу коллективу из Казахстана. Так, на 21-й минуте защитник "Астаны" Аничич воспользовался неразберихой в штрафной "Динамо" и установил равенство на табло.
В конце третьей десятиминутки мяч должен был второй раз влетать в ворота Бойко, однако украинский голкипер сумел переправить "кожаного" на угловой.
И все же, в компенсированное к первому тайму время сработала старая-добрая пословица: не забиваешь ты, забивают тебе. Денис Гармаш оказался проворнее всех в штрафной "Астаны и вновь вывел киевлян вперед в поединке.
Второй тайм выдался менее интересным в исполнении обеих команд. Мяч в основном держался в центре поля, и лишь поодинокие атаки киевлян возвращали градус поединку. Столичный коллектив мог забивать как минимум еще 2-3 мяча, но страж ворот "Астаны" не позволил этого сделать.
В итоге, подопечные Хацкевича добыли важную в психологическом плане победу и возглавили квартет К.
"Динамо" (Киев, Украина) - "Астана" (Казахстан) - 2:1 (2:1)
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