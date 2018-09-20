Крушение парома в Африке: десятки погибших [ Редактировать ]
По меньшей мере 40 человек погибли в результате крушения парома в Африке. Инцидент произошел в Танзании, где судно перевернулось в водах озера Виктория, пишет Associated Press.
Отмечается, что паром перевернулся из-за перегрузки, так как на борту находились около 500 человек. Однако по данным других СМИ - 400. По информации местного чиновника, более 100 человек удалось спасти. Однако эта информация не подтверждена.
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