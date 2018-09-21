В столице трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева трамвай №1 сошел с рельсов и врезался во встречный. Об этом сообщает Укринформ.
Движение было заблокировано на ул. Семиренко на перегоне между ул. Барского- Жолудева в направлении Борщаговки. В Киевпасстрансе сообщили, что на время устранения последствий ДТП на участке ул. Гната Юры – Борщаговка было организовано автобусное сообщение.
В 19:45 движение трамваев возобновилось.
Ранее мы также сообщали о том, что в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку и "вылетел" на трамвайные пути.
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