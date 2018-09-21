Великобритания создаст кибервойска для противодействия России [ Редактировать ]
Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе. Как сообщается, новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ). Об этом передает Sky News.
Кибервойска будут насчитывать 2 тысячи человек, среди которых - специалисты GCHQ, военнослужащие и работники по контракту. По словам собеседников телеканала, финансирование составит свыше 250 млн фунтов стерлингов.
Как заявил бывший глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс, наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Великобритании в условиях, когда другие страны, вроде России, уже наступают.
"Имея наступательные кибер-технологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред", - сказал он.
Напомним, что НАТО может ответить на кибератаку России войной.
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