Погода в Украине: синоптики обещают жаркий день [ Редактировать ]
В пятницу, 21 сентября, на всей территории страны ожидается теплая и солнечная погода. Антициклон не оставит Украину, поэтому осадков Гидрометцентр ближайшие сутки не прогнозирует.
Ночью температура воздуха ожидается 9−13° тепла, в южных регионах до 16° по Цельсию. Днем столбики термометров покажут 25−29°.
Ветер ожидается юго-западный и северо-восточный 5−10 м/с.
Погода в Киеве 21 сентября ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14°, днем 26−28°.
Во Львове в пятницу синоптики ожидают солнечную погоду. Ночью столбики термометров покажут 10−12°, днем воздух прогреется до 25−27° тепла.
В Одессе 21 сентября Гидрометцентр обещает хорошую, солнечную погоду. Температура воздуха ночью 12−14° по Цельсию, днем ожидается 25−27° тепла.
В Днепре в пятницу осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до 12−14 тепла°, днем до 27−29° тепла.
В Харькове завтра ожидается солнечная погода. Ночью воздух прогреется до 11−13°, днем 26−28°.
В Карпатах ближайшие сутки будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 10−12°, днем 26−28° тепла.
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