Настя Каменских не перестает радовать своих поклонников и регулярно выпускает песни, которые взрывают хит-парады. В этот раз артистка представила трек "Peligroso", написанный на испанском и английском языках в жанре latina pop и опубликовала жаркое lyric-video на своем официальном YouTube-канале NKofficial, пишет Stb.ua.

Называться новая песня певицы "Peligroso", что в переводе с испанского означает "опасный" или "опасная".

Песня создавалась в США международной командой талантливых авторов: Cris Chil, Yoel Henriquez и, конечно же, Алексеем Потапенко. Продюсером выступил Ali Alvarez из компании Magnus Media великого Mark Anthony. Эта песня писалась на студиях, на которых работают Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys в своем время и другие популярные исполнители.

"Мне нравится создавать музыку, которая не знает границ. Я была рада поработать со студиями звукозаписи в Америке и обменяться опытом. Я благодарна судьбе, что она свела меня с невероятно талантливыми авторами, которые помогли сделать эту песню близкой моему внутреннему состоянию и темпераменту. Когда мы создавали видео, мне не приходилось входить в какую-то роль. Я была собой, настоящей. Я просто открывала свой внутренний мир, а режиссер видеоработы, Тата Белинина, так тонко прочувствовала меня, песню и эмоции, которые хотелось передать в этом видео!", - рассказала певица изданию.

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