У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли обставини загибелі двох бійців 18-го вересня. Сержант 72-ої бригади Володимир Матвієнко та молодший сержант Володимир Ткачов полягли у бою на Світлодарському напрямку.

Під час нічного обстрілу зі 120-их мінометів бійці вели спостереження за позиціями ворога, а потім допомагали своїм побратимам сховатися в укриття. Міна влучила просто у бліндаж. Обох героїв представили до державних нагород посмертно.

Прощання з Володимиром Матвієнком відбудеться завтра у Києві на Майдані Незалежності. З Володимиром Ткачовим попрощаються сьогодні у селі Вергуни на Черкащині.