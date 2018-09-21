Загибель двох військовослужбовців ЗСУ: подробиці трагедії [ Редактировать ]
У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли обставини загибелі двох бійців 18-го вересня. Сержант 72-ої бригади Володимир Матвієнко та молодший сержант Володимир Ткачов полягли у бою на Світлодарському напрямку.
Під час нічного обстрілу зі 120-их мінометів бійці вели спостереження за позиціями ворога, а потім допомагали своїм побратимам сховатися в укриття. Міна влучила просто у бліндаж. Обох героїв представили до державних нагород посмертно.
Прощання з Володимиром Матвієнком відбудеться завтра у Києві на Майдані Незалежності. З Володимиром Ткачовим попрощаються сьогодні у селі Вергуни на Черкащині.
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