Ситуация на Донбассе: боевики понесли значительные потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки ситуация на Донбассе была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Лебединского и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 120 мм оккупантами был совершен на Луганском направлении по опорному пункту наших войск у Крымского.
Также вчера утром, в шесть часов оккупанты из артиллерии калибра 122 мм обстреляли населенный пункт Широкино, что на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.
В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток два оккупанта были уничтожены, четверо ранены.
Ранее мы писали о том, что боевики из гранатометов били по украинским военным.
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