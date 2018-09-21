За минувшие сутки ситуация на Донбассе была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Лебединского и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 120 мм оккупантами был совершен на Луганском направлении по опорному пункту наших войск у Крымского.

Также вчера утром, в шесть часов оккупанты из артиллерии калибра 122 мм обстреляли населенный пункт Широкино, что на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток два оккупанта были уничтожены, четверо ранены.

Ранее мы писали о том, что боевики из гранатометов били по украинским военным.