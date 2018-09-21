На чемпіонаті світу з дзюдо перемогла 17-річна киянка [ Редактировать ]
17-річна киянка Дарина Білодід перемогла на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані. У фінальному поєдинку українська спортсменка здолала суперницю з Японії.
Виборовши перемогу, дівчина побила рекорд - стала наймолодшою чемпіонкою світу в цьому виді спорту. До того ж вона - перша українка, якій вдалося завоювати світове золото в жіночому дзюдо.
Для 17-річної Дарини це був уже другий такий чемпіонат у її спортивній кар'єрі. Раніше вона вигравала європейську першість.
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