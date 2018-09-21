17-річна киянка Дарина Білодід перемогла на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані. У фінальному поєдинку українська спортсменка здолала суперницю з Японії.

Виборовши перемогу, дівчина побила рекорд - стала наймолодшою чемпіонкою світу в цьому виді спорту. До того ж вона - перша українка, якій вдалося завоювати світове золото в жіночому дзюдо.

Для 17-річної Дарини це був уже другий такий чемпіонат у її спортивній кар'єрі. Раніше вона вигравала європейську першість.