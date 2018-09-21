Клубне життя сягнуло "нової глибини". У буквальному сенсі цього слова. В італійському місті Падуя влаштували вечірку під водою. Це місто обрали не випадково - саме там розташований найглибший басейн у світі. Його глибина - 40 метрів.

На "танцмайданчик" найзапекліші клабери спускались у кисневих шоломах. А для диджейського пульта та барної стійки облаштували скляні капсули. Усі гості були в захваті. Кажуть, на таких божевільних вечірках розважатися їм іще не доводилося.

"Це неймовірно! Таке відчуття, ніби я опинилася на іншій планеті. Там було багато плавців, вони виконували різноманітні красиві трюки. Це було щось особливе!"