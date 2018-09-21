Падіння тиску у літаку: постраждали 30 людей [ Редактировать ]
30 людей постраждали через падіння тиску на облавку індійського пасажирського літака. Тиск почав знижуватися незабаром після вильоту з аеропорту Мумбаї.
Пасажири стали масово скаржитися на біль у вухах та голові, а також на кровотечу з носа. Система викиду кисневих масок спрацювала автоматично. Як виявилося, екіпаж забув увімкнути пристрій, що регулює тиск у салоні.
Літак мусив повернутися до Мумбаї.
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