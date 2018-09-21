Пасажири стали масово скаржитися на біль у вухах та голові

30 людей постраждали через падіння тиску на облавку індійського пасажирського літака. Тиск почав знижуватися незабаром після вильоту з аеропорту Мумбаї.

Пасажири стали масово скаржитися на біль у вухах та голові, а також на кровотечу з носа. Система викиду кисневих масок спрацювала автоматично. Як виявилося, екіпаж забув увімкнути пристрій, що регулює тиск у салоні.

Літак мусив повернутися до Мумбаї.