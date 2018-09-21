ДТП на залізниці у Нідерландах: загинули четверо дітей [ Редактировать ]
ДТП на залізниці у Нідерландах. У місті Осс, за сто кілометрів від Амстердама, під поїзд потрапив велосипед із чотирма дітьми.
Усі вони загинули. Двоє дорослих травмовані.
За попередніми даними, хлопців перевозили так званим "вантажним велосипедом". Великий дерев'яний ящик призначений для товарів, проте в деяких сім'ях його використовують для транспортування дітей.
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